В Краснодаре почти 10 тысяч жителей остаются без света

Без света остались жители Прикубанского и Карасунского округов Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются почти 15 тысяч жителей. Аварии на линиях электропередач произошли в Прикубанском и Карасунском округах. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Так, в Прикубанском округе свет погас в домах по улицам 40 лет Победы, Агрохимической, Черкасской, Шаляпина, Есенина, Российской, Солнечной, Вольной, Зеленой, Дружбы, Профессора Рудакова. Электроэнергии нет у 7,8 тысячи жителей.

А в Карасунском округе без света остаются 2,1 тысячи человек. Отключение произошло по улицам Пластунской, Обрезной, Вольной, Оружейной, Сторожевой.

Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.