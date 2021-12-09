Две легковушки столкнулись в Славянском районе Кубани

Столкновение произошло, когда водитель иномарки выехал на встречную полосу Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Серьезное ДТП произошло в Славянском районе Кубани. На трассе «Славянск-на-Кубани-Петровская» столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, 27-летний водитель Audi 80 выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 2110. За рулем отечественного авто находился 35-летний мужчина. В результате ДТП пострадали оба водителя и пассажирка ВАЗ 2110. Как сообщают в ГИБДД региона, они доставлены в больницу для обследования.