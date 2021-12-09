Ученые объяснили, как правильно пить минеральную воду

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Перед чередой праздничных застолий это особенно важно знать! Общие рекомендации от Завода минвод «Горячий Ключ».

Слишком обильный стол в кругу семьи слишком часто оборачивается проблемами. Особенно для людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. Не говоря уже о горячительных напитках. Но с традициями изобильного русского застолья не поспоришь.

Специальный новогодний рецепт: как нивелировать последствия излишеств. Первое средство: вода… но не просто вода. А наша, местная - «Горячий Ключ». Природная минеральная вода хлоридно-гидрокарбонатно-натриевого состава.

Фото: pexels.com

Здесь каждый элемент отвечает за определенный набор функций. Хлор регулируют функцию почек, гидрокарбонат налаживает кислотно-щелочной баланс желудка, натрий регулирует естественную потерю жидкости организма. Чтобы максимально использовать полезные свойства, оригинальную минеральную воду «Горячий Ключ» врачи рекомендуют пить три раза в день за 30-45 минут до еды. Питье лучше прогревать до температуры +25-27 градусов. Так оно будет мягко воздействовать на стенки желудка, и стимулировать выделение желудочного сока. А вообще минеральную воду советуют пить небольшими глотками и медленно.

Сахарный диабет. Постоянное чувство жажды и что с этим делать? Регулярное питье минеральной столовой воды «Горячий Ключ» восполняет минерально-солевой баланс и прекрасно утоляет жажду. Преимущество: эту воду можно пить без ограничений, так как она имеет слабонасыщенный минеральный состав. При усиленных физических нагрузках (включая спортзал) тоже рекомендуется.

Реабилитационные свойства вод, насыщенных полезными микроэлементами, известны еще со времен классиков литературы. И сегодня Минздрав (в том числе) также советует использовать минеральную воду для восстановления организма после перенесенных респираторных вирусных заболеваний. Выздоровевшим пациентам, которые перенесли коронавирус в легкой или бессимптомной форме, рекомендуется следить за состоянием здоровья, анализируя определенные показатели. А в случае отклонения от нормы — делать ежедневно дыхательные упражнения и периодически проводить ингаляции с минеральной водой.