Более 61 млрд рублей направят на строительство и реконструкцию соцобъектов Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 61 миллиарда рублей направят на строительство и реконструкцию соцобъектов Краснодарского края. Объем финансирования озвучил председатель ЗСК Юрий Бурлачко на сессии по утверждению бюджета края на три года.

В частности, строительство образовательных профинансируют 14,9 миллиарда рублей. В регионе планируют возвести 17 детских садов и 36 школ. А на отрасль здравоохранения отведут 6,7 миллиарда рублей.

Еще 12,4 миллиарда отведут на проекты и строительство ниток Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов.