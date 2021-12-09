Кубанский агропромышленный комплекс профинансируют 9,6 млрд рублей в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

На развитие кубанского агропромышленного комплекса выделят 9,6 миллиарда рублей в 2022 году. Статью в региональном бюджете утвердили на 63-й сессии ЗСК с участием губернатора.

- Сегодня для развития АПК Кубани на 2022 год заложили 9,6 миллиарда рублей. Мы сохранили все меры поддержки и рассматриваем новые. Например, во время «Прямой линии» обратился фермер с просьбой рассмотреть дополнительные меры поддержки хозяйств по выращиванию ягод в теплицах, – отметил Вениамин Кондратьев.

Так, в следующем году на строительство теплиц отведут более 130 миллионов рублей.

Всего в регионе насчитывается свыше 600 сельхозпредприятий, 2,5 тысяч компаний пищевой и перерабатывающей промышленности. А Кубань занимает первое место в стране по аграрному производству.