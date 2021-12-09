Пьяного водителя задержали полицейские на трассе в Краснодарском крае

Инспекторам пришлось догонять нарушителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе «Крымск-Джигинка» внимание сотрудников ДПС привлек отечественный автомобиль «ВАЗ 21074». Водитель проигнорировал требование инспекторов остановиться, поэтому полицейским пришлось на патрульном автомобиле пуститься вдогонку. Причина, по которой мужчина пытался скрыться, стало ясно после того, как его догнали. Пьяный водитель не мог связать двух слов и отказывался предоставить документы на проверку.

- У мужчины имелись явные признаки опьянения. На законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель ответил отказом, - рассказали в отделе пропаганда ГИБДД по Краснодарскому краю.

Было установлено, что за аналогичные нарушения 42-летний житель Кубани уже неоднократно привлекался к ответственности и был лишен прав на управление транспортным средством. В отношении любителя выпить автоинспекторы составили протоколы по статьям "Управление транспортным средством, лишенным права управления транспортным средством", а также "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Мужчине грозит лишение свободы сроком на два года.