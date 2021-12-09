«Ростелеком» совместно с VEB Ventures строит магистральную линию связи нового поколения

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«Транзит Европа — Азия нового поколения» (TEA NEXT) – так называется новый проект, одним из участников которого выступила российская компания «Ростелеком». География проекта: от границ РФ до основных точек обмена трафиком в Европе (Франкфурте, Стокгольме), подводная транспортная система от Владивостока до Пусана, Токио, Гонконга с возможностью подключения к другим важным точкам региона Юго-Восточной Азии.

Начало глобального строительства назначено на 2022 год. Но уже в 2020 году компания «Ростелеком» сделала первые шаги по реализации проекта TEA NEXT. Была создана операционная система «Атлас», проведены работы на участке Москва — Санкт-Петербург — граница России — Латвия.

- Для реализации амбициозных задач по цифровизации различных секторов экономики и государства требуется мощная основа. Уже сейчас мы видим большой интерес к TEA NEXT со стороны крупнейших международных и российских операторов связи, а также глобальных ОТТ-компаний. Серьезным преимуществом новой магистрали является то, что она пройдет по оптимальному маршруту с запада на восток России с привязкой к крупнейшим городам страны, — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Объем экспорта ИТ-услуг из одного Китая к 2025 году может достигнуть $50 млрд. Для всего азиатского региона эта цифра будет еще более существенной. Поэтому так важно использовать потенциал России с точки зрения транзита интернет-трафика, прогнозировать спрос на каналы связи и вырабатывать актуальные решения, - считает генеральный директор VEB Ventures (партнера проекта) Олег Теплов.

А что получим мы, обычные клиенты? Несомненно – максимально высокое качество связи и принципиально новый набор услуг от цифровых сервисных компаний. Глобальный проект рассчитан на долгосрочное использование сетей и их надежную, бесперебойную работу на протяжении десятилетий.