В Краснодарском крае департамент промышленной политики переименован в министерство

Депутаты ЗСК поддержали создание в краевой администрации новой структуры

В Краснодарском крае региональный департамент промышленной политики стал министерством промышленной политики. Как сообщили в краевой администрации, перемены были вызваны растущей ролью промышленного производства на территории Кубани. Инициатива переименования структуры исходила от губернатора Вениамина Кондратьева.

- У нас в крае промышленность показывает рост больше, чем в среднем по стране. С учетом докапитализации фонда промышленности это совсем другая ответственность. Здесь уже надо быть не просто статистами, а планировать работу так, чтобы добиться ещё большего роста и развития этого сектора экономики в регионе, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Депутаты ЗСК согласились с мнением главы региона и одобрили создание краевого министерства промышленной политики. Законодатели в ходе сессии внесли изменения в соответствующий закон Краснодарского края.