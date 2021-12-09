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Экономика9 декабря 2021 15:56

В Краснодарском крае департамент промышленной политики переименован в министерство

Создание нового в регионе органа управления одобрили депутаты краевого Законодательного собрания
Евгения ХАЛИКОВА
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Депутаты ЗСК поддержали создание в краевой администрации новой структуры

Депутаты ЗСК поддержали создание в краевой администрации новой структуры

В Краснодарском крае региональный департамент промышленной политики стал министерством промышленной политики. Как сообщили в краевой администрации, перемены были вызваны растущей ролью промышленного производства на территории Кубани. Инициатива переименования структуры исходила от губернатора Вениамина Кондратьева.

- У нас в крае промышленность показывает рост больше, чем в среднем по стране. С учетом докапитализации фонда промышленности это совсем другая ответственность. Здесь уже надо быть не просто статистами, а планировать работу так, чтобы добиться ещё большего роста и развития этого сектора экономики в регионе, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Депутаты ЗСК согласились с мнением главы региона и одобрили создание краевого министерства промышленной политики. Законодатели в ходе сессии внесли изменения в соответствующий закон Краснодарского края.