За неправильную парковку велосипедов и самокатов на Кубани будут штрафовать

За неправильно припаркованные самокаты теперь будут штрафовать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодарском крае утверждены штрафы за нарушение правил парковки взятых на прокат велосипедов и самокатов. Изменения в закон «Об административных правонарушениях» были внесены на очередной сессии ЗСК Краснодарского края. Проект закона приняли во втором чтении, так как требовалось доработать степень ответственности для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

- Вопросы проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортинвентаря – тема, волнующая многих. В ней пересекаются интересы горожан и предпринимателей. Такими средствами передвижения пользуются многие жители и гости края, это удобно и позволяет быстрее преодолеть намеченный маршрут. Закон будет требовать от наших предпринимателей соблюдения установленных правил размещения пунктов проката и подкрепит это требование штрафными санкциями за их нарушение, – рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Горожане не всегда возвращают взятые на прокат самокаты и велосипеды в пункты размещения. Чаще всего транспорт бросают на улицах города, что создает помехи пешеходам и автомобилям. После утверждения депутатами нового закона, минимальный размер штрафов составит четыре тысячи рублей для граждан и тридцать тысяч рублей для юрлиц.