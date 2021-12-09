В Сочи микрофургон въехал в идущих по тротуару людей

Микрофургон въехал в идущих по тротуару людей. Фото; ГИБДД по Краснодарскому краю

Пострадавшие в аварии доставлены в больницу

В Сочи автоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии, которая произошла примерно в 15.00 на ул. Гагринской с Хостинском внутригородском округе. По словам очевидцев ГАЗель вылетела на тротуар и врезалась в группу пешеходов. За рулем микрофургона сидел 21-летний местный житель.

- По предварительным данным 21-летний молодой человек, управляя автомобилем «ГАЗель», не выбрал безопасную скорость движения, на правом закруглении дороги не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на трех пешеходов находящихся на тротуаре и металлический забор, - рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По место ДТП прибыли несколько машин скорой помощи. Медицинское обследование потребовалось троим пешеходам, получившим в аварии травмы.