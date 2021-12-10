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10 декабря 2021 2:23

Человеческий скелет нашли при строительстве бассейна на Кубани

Назначена экспертиза
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Останки изучают эксперты

Останки изучают эксперты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Пластуновской Краснодарского края на выходных рабочие копали яму, чтобы построить бассейн. В какой-то момент мужчины обнаружили страшную находку. Под землей на уровне метра находились человеческие останки.

- Мы сначала наткнулись на несколько костей, думали, может когда-то собаки зарыли, всякое бывает. Но потом, когда собрали человеческий скелет, вызвали полицию, - рассказали местным жителям строители.

Человеческий скелет отправили на медэкспертизу. Специалисты предполагают, что останки могут относиться к военному времени, сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.