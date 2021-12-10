Человеческий скелет нашли при строительстве бассейна на Кубани

Останки изучают эксперты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В станице Пластуновской Краснодарского края на выходных рабочие копали яму, чтобы построить бассейн. В какой-то момент мужчины обнаружили страшную находку. Под землей на уровне метра находились человеческие останки.

- Мы сначала наткнулись на несколько костей, думали, может когда-то собаки зарыли, всякое бывает. Но потом, когда собрали человеческий скелет, вызвали полицию, - рассказали местным жителям строители.

Человеческий скелет отправили на медэкспертизу. Специалисты предполагают, что останки могут относиться к военному времени, сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.