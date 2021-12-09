Жители Краснодарского края смогут бесплатно получить земельные участки

Кубанцам, желающим переехать в глубинку региона, помогут материально. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители Краснодарского края могут рассчитывать на новые меры поддержки краевых властей. В регионе принято решение передавать в безвозмездное пользование земельные участки, расположенные в малонаселенных предгорных районах.

– Одна из приоритетных наших задач - развивать сельские территории. Без вложения средств в создание там комфортных условий для жизни, мы не сможем полноценно развивать край. Речь о малых населенных пунктах, в которых не реализован потенциал, особенно в сельском хозяйстве. К сожалению из таких уголков региона идет отток населения. Это касается малочисленных поселков Лабинского, Мостовского, Белореченского, Отрадненского и Апшеронского районов, – рассказал о новой программе развития села министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

Кубанцы, желающие переехать в глубинку региона, также смогут рассчитывать на социальные выплаты в размере 4 млн рублей. Эти деньги можно будет использовать для постройки или приобретения дома или земельного участка. В следующем году на эти цели из регионального бюджета будет направлено 12 млн рублей.