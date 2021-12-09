На главной улице Краснодара высадят лиственные и хвойные деревья

В краевом центре разработаны новые стандарты городского озеленения. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации Краснодара прошло очередное заседание Совета директоров, которое возглавил мэр краевой столицы Андрей Алексеенко. Чиновники обсудили проект озеленения исторического центра города. По словам специалистов, деревья растущие на участке от ул. Северной до ул. Советской уже исчерпали свои возможности и находятся в аварийном состоянии.

- Честно, картина прискорбная. В наших любимых старых парках сейчас до 90% больных деревьев. Не лучшее состояние зеленых насаждений и на магистральных улицах. Нужно не дожидаться, пока деревья погибнут, а своевременно применять меры, - рассказал глава краснодарской администрации Андрей Алексеенко.

Совместно с дендрологами разработан проект озеленения Краснодара, в который внедрены новые стандарты. В его основе – высадка крупномеров. Лиственные и хвойные деревья уже через 2-3 года станут полноценными деревьями и будут дарить тень пешеходам.

В проекте предусмотрено «зеленое благоустройство» 7 исторических кварталов улицы Красной от ул. Советской до ул. Северной. В планах здесь не только высадить деревья и кустарники, но и полностью облагородить городскую среду.