В Кропоткине сгорел одноэтажный жилой дом

Владельцы дома в пожаре не пострадали Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители переулка Обрывной в Кропоткине вечером 9 декабря заметили, что из окон соседского дома валит дым. О возгорании люди сообщили в местный пожарно-спасательный гарнизон. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на место незамедлительно были отправлены пожарные подразделения.

- В 20.19 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном жилом доме на площади 50 м2 . В здании проведена разведка 2 звеньями газодымозащитной службы, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Всего три минуты потребовались пожарным, чтобы локализовать возгорание. Спустя чуть менее часа пожар был полностью потушен. Никто из проживающих в доме не пострадал. Всего к ликвидации возгорания привлекались от МЧС 8 человек личного состава и 3 единицы техники.