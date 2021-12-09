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Происшествия9 декабря 2021 19:02

В Кропоткине сгорел одноэтажный жилой дом

Во время пожара никто не пострадал
Евгения ХАЛИКОВА
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Владельцы дома в пожаре не пострадали

Владельцы дома в пожаре не пострадали

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители переулка Обрывной в Кропоткине вечером 9 декабря заметили, что из окон соседского дома валит дым. О возгорании люди сообщили в местный пожарно-спасательный гарнизон. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на место незамедлительно были отправлены пожарные подразделения.

- В 20.19 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в одноэтажном жилом доме на площади 50 м2 . В здании проведена разведка 2 звеньями газодымозащитной службы, - рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС.

Всего три минуты потребовались пожарным, чтобы локализовать возгорание. Спустя чуть менее часа пожар был полностью потушен. Никто из проживающих в доме не пострадал. Всего к ликвидации возгорания привлекались от МЧС 8 человек личного состава и 3 единицы техники.