В 2022 году в Краснодарском крае откроют 17 новых школ

В администрации Кубани обсудили планы на будущий год. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Предварительные итоги национальных проектов в сфере образования подвели в администрации Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе учреждения, совещание провела вице-губернатор Анна Минькова.

– В этом году на поддержку образования было направлено 54,6 млрд рублей. Сюда входят строительство и капремонт школ, детских садов, выплаты за классное руководство, ремонт спортзалов. В этом году у нас открылось 10 школ на 6150 мест. Достраиваются две школы в Краснодаре и Сочи по нацпроекту. Также в этом году будет сдано 12 детсадов. Один детсад на 80 мест мы уже открыли, – рассказала Анна Минькова.

Обсудили и аутсайдеров программы ремонта школ. Ситуация в Брюховецком районе находится на особом контроле у региональных властей. Сразу несколько подрядчиков, выполняющих капитальный ремонт в учреждениях образования не смогли закончить работы в срок. В итоге, строительные организации отстранены от выполнения заказов и вернут выигранные на тендере средства в краевой бюджет.

Масштабная стройка продолжится в регионе и в следующем году. В 2022 на Кубани планируют открыть 17 школ на 14350 мест. Учреждения построят в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Сочи, а также в Динском, Абинском, Крыловском, Новокубанском, Северском и Туапсинском районах.