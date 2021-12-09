В Краснодарском крае продлены выплаты единовременного пособия усыновителям

Усыновители детей-сирот продолжат получать единовременную помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты ЗСК Краснодарского края проголосовали за продление законопроекта о поддержке усыновителей на территории региона. Согласно закону, люди, оформившие усыновление детей сирот, получали единовременное пособие в размере 300 тысяч рублей. Программа была принята в 2019 году сроком на три года.

– Пособие будет выплачиваться одному из усыновителей в размере 300 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка, а в случае принятия в семью ребенка с инвалидностью или ВИЧ-инфицированного – в размере 500 тысяч рублей. Выплата будет предоставляться по истечении трехлетнего успешного проживания ребенка в семье, – рассказал министр труда и социального развития Сергей Гаркуша.

Фактически, люди, ставшие родителями ребенку-сироте в 2022-24 годах, с 2025 по 2028 год смогут получить от 300 до 500 тысяч рублей. Единственное условие- деньги переведут только после того, как ребенок проживет в новой семье три года. На реализацию проекта из краевого бюджета будут выделены 188 млн рублей.