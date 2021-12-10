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Происшествия10 декабря 2021 1:00

Сын взял у отца пистолет и случайно прострелил себе голову на Кубани

Раненного 17-летнего парня обнаружили родители
Евгения ХАЛИКОВА
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Житель Славянского района случайно выстрели себе в голову из травматического пистолета

Житель Славянского района случайно выстрели себе в голову из травматического пистолета

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Игры с оружием закончились плохо для 17-летнего студента из Славянского района. Молодой человек знал, что у его отца дома имеется травматическое оружие. Парень без разрешения взял пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Окровавленного сына обнаружили родственники, которые незамедлительно вызвали скорую помощь.

- Молодой человек получил ранение височной области головы. Доставлен в районную больницу. Сейчас находится реанимации в коме, - рассказал «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

Происшествие классифицируется как несчастный случай. Полицейские сейчас выясняют подробности случившегося.