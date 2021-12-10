Силовики ищут человека, который сообщил о заложенных в школах Краснодара рюкзаках со взрывчаткой

Полицейским несколько раз пришлось проверять информацию о том, что кубанские школы заминированы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские подразделения Краснодара 6 декабря были приведены в состояние готовности. В Дежурную часть городского УМВД России в 10.03 поступило электронное письмо с информацией о том, что сразу три школы краевого центра заминированы. По сообщению анонимного источника, рюкзаки со взрывчаткой были заложены в гимназии № 3, в СОШ № 95 и в СОШ № 57.

- В период с 11:00 по 12:10 было проведено обследование 3-х школ, эвакуация не проводилась. В ходе обследования ВВ и ВУ не обнаружены. Задействовалось 25 сотрудников полиции, - рассказал «КП»-«Кубань» источник в правоохранительных органах.

Также в этот же день, но уже в 10.33 неизвестный сообщил о минировании СОШ № 30 в ст. Нововеличковской. Уже через несколько минут кинологические расчеты прибыли в общеобразовательное учреждение. Были эвакуированы 516 учеников и 42 сотрудника школы. Взрывных устройств на территории обнаружено не было.

Сейчас следователи устанавливают личности людей, сообщивших о бомбах в школах. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.