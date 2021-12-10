Кубанского полицейского подозревают в том, что он приехал пьяный на вызов

В дежурную часть женщине пришлось жаловаться дважды. Сначала на шумных молодых людей, потом на подозрительного участкового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Отрадненского района пожаловалась в местное отделение полиции на шумную компанию. По словам женщины, молодые люди приехали на автомобиле, остановились в людном месте, распахнули двери и ничуть не смущаясь прохожих, громко включили музыку. На замечания людей отвечали матом. Впрочем, приехавший на вызов полицейский жительницу поселку Урупский тоже расстроил. Она заподозрила, что страж порядка пьян, к тому же он был в гражданской одежде вместо формы.

- Было установлено, что данным сотрудником является участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. Согласно акту медицинского освидетельствования, состояние алкогольного опьянения не установлено, - сообщил подробности источник в правоохранительных органах.

На службе участковый характеризуется положительно, дисциплинарных взысканий не имеет. Но чтобы восстановить чистую репутацию участкового, в его отношении назначена служебная проверка.