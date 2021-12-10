На ремонт дорог в Краснодарском крае заложили 38 млрд рублей

В будущем году в регионе продолжат строительство дорог. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Власти Краснодарского края озвучили размер дорожного фонда, который они запланировали на 2022 году. В будущем году на ремонт и строительство дорог заложено почти 39 млрд рублей. Бюджет на 2022-2024 годы утвердили на 63 сессии ЗСК Краснодарского края.

– Тема дорожного хозяйства была в числе главных на «Прямой линии». Жители разных районов обращались ко мне с просьбой привести тротуары и улицы в порядок. Люди должны видеть результат нашей работы – качественные и безопасные дороги, - рассказал о планах губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

В 2022 году планируется отремонтировать и реконструировать порядка 300 км километров дорог, больше половины – в сельской местности. Продолжится строительство крупных проектов – магистрали Краснодар-Ейск, объездных трасс в Тимашевске и станице Ленинградской. В будущем году дорожники приступят к Восточному коридору в Краснодаре.