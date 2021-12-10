В подвале перинатального центра Краснодара произошел пожар

Никто не пострадал. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В ночь на 10 декабря в перинатальном центре Краснодара по улице Захарова случился пожар. Огонь вспыхнул в подвальном помещении. На место незамедлительно выехали пожарные.

- Звонок в диспетчеру поступил в 01:05. В о1:25 была объявлена полная ликвидация возгорания. Огонь успел охватить 5 квадратных метров помещения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет, эвакуация пациентов не потребовалась.

- Всего к ликвидации возгорания привлекались от МЧС 24 человека личного состава и 8 единиц техники, - добавили в ведомстве.