Рабочий разбился после падения с крыши пансионата на Кубани

Следователи продолжают проверку в пансионате

Несчастный случай произошел в начале недели в поселке Небуг Туапсинского района. Рабочий ремонтировал крышу одного из зданий пансионата «Зорька». В один момент мужчина оступился и упал.

- Рабочий упал с высоты четвертого этажа. Он получил травмы несовместимые с жизнью, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина приехал на подработку из Беларуси, ему было 43 года. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют следователи.

- Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В том числе специалисты установят ответственных за технику безопасности на объекте.