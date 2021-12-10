Застройщики Краснодара отремонтируют пять дорог в микрорайоне Россинского

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В Краснодаре продолжают ремонтировать дороги. О сложной ситуации в микрорайоне Россинского рассказали местные жители. Пять дорог здесь отремонтирую застройщики.

- Строительство дорог в микрорайонах Россинского и Гидростроителей будут строить застройщики, которые работают здесь. Они сами проектируют и строят там дороги. Это важно для города. Мы акцентируем внимание на том, что это нужно делать. Обязанности такой у них, конечно, нет — есть добрая воля и желание, — сказал мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре начали ремонт на улице Героя Яцкова. Ее должны были привести в порядок в следующем году, но по просьбе жителей работы стартовали уже в декабре.