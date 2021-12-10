Стартовала Сочинская лига КВН

Сезон открыли 11 команд городских школ, лицеев и колледжей. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи проведена первая игра Сочинской лиги КВН. Сезон открыли 11 команд городских школ, лицеев и колледжей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Сочинской лиге достаточно сильный редакторский состав, его руководитель – чемпион Высшей лиги в составе команды КВН «Темная армия Вятка» Артем Гагара. На сцене Зимнего театра с приветствием выступили команды «Горцы», «Перый раз», «На грани», «Тапочки Эйнштейна», «Легенды Мориарти», «Созвездие», «Мама с папой постарались», «Непохожие», «На минуточку» «Закон и беспорядок». В этом сезоне впервые в городской лиге играет команда «Юнармия» средней школы № 14.

– В начале 2021 года разрабатывался план мероприятий Года молодежи. Мэр города Алексей Копайгородский поручил возродить Сочинскую лигу КВН. Помощь в решении этого вопроса оказал депутатский корпус Городского собрания Сочи, – рассказал корреспонденту «КП» - Кубань» начальник управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.

Для сочинского движения веселых и находчивых курорта будет создана отдельная площадка – Дом молодежи.

Напомним, что сезон 2021/2022 включает в себя три игры. Те команды, которые получат наибольший общий балл, пройдут в финал. Он намечен на 1 апреля 2022 года, игроки выступят в Зимнем театре.