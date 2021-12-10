Один из банков Краснодара передал больнице скорой медицинской помощи аппараты ИВЛ

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Больнице скорой медицинской помощи один из банков Краснодара передал четыре аппарата искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Это большой подарок для больницы. Безвозмездно переданы для карет скорой помощи портативный аппарат ИВЛ «Ритм» и три аппарата ИВЛ и оксигенотерапии. Городу нужна командная работа власти, бизнеса и общества, - отметили в мэрии.

Новые аппараты позволят перевозить людей из больницы в больницу, или из дома в больницу. Их доставят в медучреждение в ближайшее время.