Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли на Кубани

Новый ФАП открыли в Брюховецком районе Фото: пресс-служба краевой администрации

Фельдшерско-акушерский пункт открыли в Брюховецком районе Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Новый ФАП расположен в хуторе Кубань, где проживает 240 человек. В помещении оборудованы врачебный, смотровой, процедурный и прививочный кабинеты, комната для ожидания приема. А для людей ограниченными возможностями здоровья предусмотрен пандус и санитарная комната.

- Фельдшерско-акушерский пункт снабжен оборудованием и мединструментами. Здесь могут принимать пациентов позволяет и местный фельдшер, так и мобильная бригада врачей, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, с 2019 года в регионе открыли 39 фельдшерско-акушерских пунктов. До конца этого года запланировано оборудовать еще 7, а к 2025 году – 31.