Полицейские разыскивают мужчину за кражу у дальнобойщика 75 тысяч рублей

Проводится проверка

ЧП случилось в Кореновске неподалеку от сауны. Там припарковался на фуре дальнобойщик. Когда водитель стоял на улице, к нему со спины подошел неизвестный и ударил по голове камнем.

- Мужчина очнулся и понял, что его ограбили. Из кошелька пропали 75 тысяч рублей, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Полицейские разыскивают мужчину, который украл у дальнобойщика деньги. Пострадавший только успел заметить на обидчике черную кепку с эмблемой. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.