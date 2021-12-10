Развитие инфраструктуры для электротранспорта рассмотрели в Краснодаре

Развитие инфраструктуры для отрасли обсудили в Краснодаре Фото: пресс-служба краевой администрации

На Кубани в 2022 году планируют открыт 71 зарядную станцию для электротранспорта. Развитие инфраструктуры для отрасли обсудили накануне на совещании под председательством вице-губернатора Александра Трембицкого.

Краснодарский край вошел в число 8 регионов, развивающих разработку и использование электротранспорта. В рамках государственной концепции до 2024 года запланировано дать старт работе не менее 9,4 тысяч зарядных станций.

- Легковой автопарк электромобилей региона увеличивается, однако существующая логистика размещения зарядных станций не способна полно обеспечить движение таких машин на Кубани. Большим подспорьем для нас здесь является федеральная поддержка, – отметил Александр Трембицкий.

В свою очередь, для инвесторов предусмотрена субсидия до 60% от затрат при покупке оборудования и 30% при присоединении к электрическим сетям.

В Краснодарском крае в течение двух лет - 2022-2023 годы – запланировано оборудовать и подключить 124 электрозарядных станций, 71 из которых заработает уже в следующем году.