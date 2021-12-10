Машина вмещает до девяти человек Фото: vwc-yug-avto.ru

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление отказалось от покупки вип-авто. Оно обошлось бы учреждению в 4,5 миллиона рублей.

Соответствующий слот появился на сайте госзакупок. В пятницу, 10 декабря, стало известно, что КТТУ отказался от приобретения автомобиля.

Согласно техзаданию, машина должна была иметь спортивный бампер, большой дисплей и мини-холодильник. Местные активисты заявили, что под описание идеально подходил немецкий миневэн Volkswagen Caravelle.

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Под описание идеально подходит немецкий минивэн (читайте далее).