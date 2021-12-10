В Сочи преобразят парки и скверы, созданные художником Сергеем Венчаговым

В Сочи реконструируют парки и скверы. Фото: пресс-служба мэрии

В Сочи реконструируют парки и скверы, создателем которых является автор сочинского стиля озеленения Сергей Венчагов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города

– В фотоархивах многих российских семей есть кадры из Сочи. На самых узнаваемых снимках запечатлена наша уникальная флора курорта. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить облик любимых мест. Их нужно сделать их еще более комфортными и современными. Мы сбережем историческое наследие Сергея Ильича Венчагова, – заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.

В 2022 году в Сочи высадят несколько однолетних и многолетних цветов, проведут санитарную обработку от вредителей. В саду Российско-Японской дружбы уже активно ведется работа по реконструкции. Эта территория благоустраивается при поддержке сочинских парламентариев.

Напомним, что на территории Сочи начали работать четыре современных адаптивных светофора. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городе внедряют интеллектуальную транспортную систему.