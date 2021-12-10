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Общество10 декабря 2021 8:58

В новогодние праздники в концертном зале «Премьера» в Краснодаре откроется интерактивная выставка

В нем представят экспонаты из музея Коваленко
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Со 2 по 9 января в Муниципальном концертном зале «Премьера» состоится интерактивная выставка под названием «Цветное сладкое». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Выставка будет посвящена русскому авангарду начала ХХ века, на ней будут представлены экспонаты из коллекции художественного музея имени Коваленко, - отметили в мэрии.

Выставку-квест организуют фойе Муниципального концертного зала, переходах и внутреннем дворе. Зал находится на улице Красной, 122. Билеты можно купить на сайте по продаже билетов.

На мероприятие обязательно приходить в масках.