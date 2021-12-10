Краснодарский край завершил работы в части водоснабжения по нацпроекту

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Кубань выполнила планы по нацпроекту «Жилье и городская среда» в части водоснабжения. В регионе построили очистные в Новокубанске и Белореченске.

- Крупные объекты позволили улучшить качество водоснабжения более чем у 85 тысяч жителей, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Теперь на Кубани планируют в начале 2022 года запустить водоочистные объекты в Горячем Ключе. Сейчас на месте конструируют внутриплощадочные сети инженерного обеспечения, также здесь возводят стены и кровлю основного здания станции очистки воды.