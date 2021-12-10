Создание горнолыжного кластера в Апшеронском районе Кубани обойдется в 20 млрд рублей

Кластер поможет привлечь в район больше туристов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Апшеронском районе начали строить новый кластер экологического горнолыжного туризма. Он будет находиться на территории Гуамского ущелья и Большой и Малой Азишских пещер, заказника «Камышанова поляна». В создание курорта планируют привлечь 20 млрд инвестиций.

- Планируется, что в горнолыжном кластере появятся шесть трехзвездочных отелей, две турбазы, семь глэмпингов и комплексы шале. Сейчас формируется 34 инвестиционные площадки, - цитирует главу Апшеронского района Олега Цыпкина ТАСС.

Уже многие инвесторы заинтересовались проектом. Вместе с горнолыжным кластеров будут строится дороги и инженерные коммуникации.

Сейчас на Апшеронский район приходится до 4% общего туристического потока в Краснодарский край. А будущий туркластер позволит привлечь до 10% туристов.