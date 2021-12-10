Возгорание произошло в заброшенном доме Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Двое мужчин погибли при пожаре в Армавире. Возгорание произошло накануне ночью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар в заброшенном доме по улице Свердлова Армавира увидели местные жители. Позже пожарные обнаружили тела мужчин в одной из комнат. Предварительно, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

- Проводится доследственная проверка, устанавливаются личности погибших и выясняется точная причина возгорания, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.