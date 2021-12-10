В ДТП с полицейской машиной в Анапе пострадали два человека Фото: t.me/tipichkras

Жесткое ДТП с участием полицейской машины произошло накануне в Анапе. В аварии пострадали два человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Краснодарскому краю.

Предварительно, сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД Анапы передвигались по дороге Андреева гора-Варениковская-Анапа в направлении курорта. Вблизи хутора Красный водитель Nissan, проезжавший по встречке, не пропустил патрульный автомобиль и начал поворачивать налево.

- В результате с места ДТП в районную больницу с травмами доставили одного из сотрудников ДПС и водителя автомобиля Nissan, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.