В Краснодарском крае планируют запустить онлайн-сервис «Земля для стройки»

Фото: пресс-служба Кадастровой палаты региона

На Кубани ведется работа по выявлению земель, пригодных под жилищное строительство для реализации проекта «Земля для стройки». Новый онлайн-сервис Росреестра запустили в июле 2021 года. В настоящий момент на территории Краснодарского края он еще не работает. Но планируется открыть его в ближайшее время.

- По сведениям на 1 декабря 2021 года в Краснодарском крае выявлено 226 территорий и земельных участков, пригодных под строительство ИЖС, - отметили в пресс-службе Кадастровой палаты региона.

А для строительства многоквартирных домов пригодно 60 участков и территорий.

- Когда сервис заработает в полную силу, любой желающий инвестор, застройщик или гражданин сможет в режиме онлайн на Публичной кадастровой карте выбрать понравившийся участок и проверить его на пригодность для строительства жилья. Интерфейс электронного сервиса представляет наиболее подробную информацию об интересующем объекте. К примеру, при выборе участка система отобразит площадь, адрес объектов, категорию земель, форму собственности и наличие инженерных сетей, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Сергей Осипов.

Чтобы на Публичной кадастровой карте найти участок, предназначенный для строительства жилья необходимо выбрать критерий «Жилищное строительство», далее ввести в поисковую строку: номер региона, поставить двоеточие и звездочку.

Для оформления права собственности на понравившийся участок земли потенциальному инвестору потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом, и после отправить её в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта.