На Кубани на 74% выполнили план по вакцинации от COVID-19 Фото из архива КП

В Краснодарском крае на 74% выполнили план по вакцинации от COVID-19. Прививку от коронавируса сделали 2,68 миллиона человек. Об этом на брифинге рассказала заведующая организационно-методическим отделом специализированной клинической инфекционной больницы Елена Палиева.

- Полностью в регионе от коронавирусной инфекции вакцинировались 2 миллиона 679 тысяч 48 жителей. За сутки прививку сделали 13 927 человек, – отметила Елена Палиева.

Напомним, согласно региональному плану о вакцинации, на Кубани необходимо привить 80% взрослого населения, что составляет 3,6 миллиона человек. Тем временем в крае привиты чуть больше половины от всей численности – 50,2%.

На Кубани сохраняются ковидные ограничения по предоставлению QR-кодов. Напомним, что действие продлено до 18 января.