Новый томограф приобрели для больницы Мостовского района Кубани

Специалисты устанавливают оборудование Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый томограф поставили в центральную больницу Мостовского района Кубани, сообщает пресс-служба краевой администрации. С просьбой о покупке оборудования обратился житель муниципалитета в эфире «Прямой линии» с губернатором.

В этом году для региональных медучреждений приобрели 22 КТ-аппарата. С их помощью проводится диагностика коронавируса, а также наблюдение при онкологии или сосудистых заболеваниях. В Мостовской ЦРБ специалисты уже начали установку оборудования.

До конца года томографами оснастят более 30 центральных районных больниц Кубани.