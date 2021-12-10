В Сочи ревакцинировали от коронавируса более 40 сотрудников теплоснабжающей организации

В Сочи продолжают ревакцинацию коллективов ресурсоснабжающих организаций. Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи продолжают ревакцинацию коллективов ресурсоснабжающих организаций. Более 40 сотрудников МУП «Сочитеплоэнерго» 10 декабря вакцинировались в мобильном прививочном пункте.

– Врачи городской больницы №1 дважды в неделю проводят профилактические беседы с коллективом о необходимости вакцинации от COVID-19. Из наших 980 сотрудников привились от ковида две трети коллектива, 150 человек были ревакцинированы. Вакцинация проводится на рабочем месте, – сообщил корреспонденту «КП» - Кубань» руководитель МУП «Сочитеплоэнерго» Сослан Караев.

На предприятии в настоящее время для всех действует масочный режим. При входе в здание проверяется температура тела.

– Во время пандемии абонентские центры МУП «СТЭ» не прекращают обслуживание абонентов. Все необходимые санитарно-эпидемиологические требования соблюдаются неукоснительно, – добавил Сослан Караев.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что в Сочи более 245 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса. В настоящее время сочинский медицинский блок работает с огромной нагрузкой.