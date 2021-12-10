До пяти лет колонии грозит жителю Ейска за спил ореха около дома Фото из архива КП

В Ейске мужчина срубил орех около своего дома. Однако теперь за спил ему грозит срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

- Согласно следствию, обвиняемый, не имея разрешительных документов, спилил дерево породы орех вблизи домовладения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.