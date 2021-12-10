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Общество10 декабря 2021 11:04

До пяти лет колонии грозит жителю Ейска за спил ореха около дома

Ущерб составил более 100 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
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До пяти лет колонии грозит жителю Ейска за спил ореха около дома Фото из архива КП

До пяти лет колонии грозит жителю Ейска за спил ореха около дома Фото из архива КП

В Ейске мужчина срубил орех около своего дома. Однако теперь за спил ему грозит срок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю

- Согласно следствию, обвиняемый, не имея разрешительных документов, спилил дерево породы орех вблизи домовладения. Общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы регионального МВД.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.