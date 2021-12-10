Жителю Сочи, распилившему на части вагончик, грозит пять лет тюрьмы

Полиция задержала 34-летнего мужчину.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Лазаревском районе Сочи сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
– К нам обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что с ее дачного участка похищен бытовой вагончик. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Оказалось, что мужчина распилил на части бытовой вагончик, вывез и сдал в пункт приема металла. На что подозреваемый потратил вырученные деньги – неизвестно. И это не столь важно, житель Сочи все равно понесет уголовную ответственность.
В настоящее время подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.
– Ему могу назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – уточнили в пресс-службе полиции.
Напомним, что в Сочи обнародованы новые факты о музее Островского. У этого музея есть бомбоубежище.