Жителю Сочи, распилившему на части вагончик, грозит пять лет тюрьмы

Полиция задержала 34-летнего мужчину. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Лазаревском районе Сочи сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

– К нам обратилась 34-летняя местная жительница с заявлением о том, что с ее дачного участка похищен бытовой вагончик. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Оказалось, что мужчина распилил на части бытовой вагончик, вывез и сдал в пункт приема металла. На что подозреваемый потратил вырученные деньги – неизвестно. И это не столь важно, житель Сочи все равно понесет уголовную ответственность.

В настоящее время подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.

– Ему могу назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, – уточнили в пресс-службе полиции.

Напомним, что в Сочи обнародованы новые факты о музее Островского. У этого музея есть бомбоубежище.