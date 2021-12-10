Художник Эдуард Далевски открыл выставку в Сочи

Эдуарда Далевски любят и ценят ученики Детской художественной школы №1 имени А.И. Пахомова. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи открылась персональная выставка известного сочинского художника Эдуарда Далевски. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Член Союза художников России Эдуард Далевски работает в традиционных живописных техниках: темпера, акрил, масло. На выставке можно будет увидеть и картины, написанные в смешанной технике.

– Это один из самых знаменитых и ярких художников из Сочи. Эдуарда Далевски любят и ценят ученики Детской художественной школы №1 имени Александра Ивановича Пахомова. Далевски преподает более 30 лет, – рассказала корреспонденту «КП» - Кубань» начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Выставка, приуроченная к 60-летию художника, проходит в здании Художественного музея. Она будет работать до 19 декабря.