Расширение дорожного фонда учтут в новых генпланах городов Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Расширение дорожного фонда учтут в новых генпланах городов Кубани. Об этом сообщил губернатор Кубани на площадке форума «Сделано в России».

– К нам в регион в летний период в сутки въезжают до 75 тысяч автомобилей. Нецелесообразно говорить о развитии наших муниципалитетов, если мы не предусмотрим транспортные артерии, - отметил Вениамин Кондратьев. - Мы сбалансируем возможности края, проанализируем, где можно решить проблему возникновения пробок с корректировкой генпланов.

Подчеркивается, что кроме транзитного транспорта и курортов пробки на Кубани связаны и с переездом жителей из других регионов. Так, в регионе численность населения превысила 7 миллионов человек. Такие предварительные данные показала Всероссийская перепись.

Всего с 2015 года в Краснодарском крае построили и отремонтировали почти 4 тысячи километров дорожного полотна.

В 2022 году запланировано возвести и реконструировать около 300 километров дорог. Дорожный фонд Кубани составит 37,9 миллиарда рублей.

Среди крупных дорожных проектов – продолжение строительства обхода Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. В 2022 году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.

В регионе продолжается строительство обхода Тимашевска, дороги Краснодар – Ейск в Динском районе, обхода станицы Ленинградской. А строительство Восточного коридора в краевом центре стартует в следующем году.

Тем временем на Кубани разрабатывают новые генпланы для Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Горячего Ключа и Туапсинского района и Горячего Ключа.