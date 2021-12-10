Почти 100% туристов приезжают на Кубань привитыми от COVID-19

Среди гостей региона невакцинированных насчитывается 1-2% Фото из архива КП

Почти 100% туристов приезжают на Кубань с прививкой от COVID-19. Среди гостей региона невакцинированных насчитывается 1-2%. Об этом рассказал губернатор края на площадке форума «Сделано в России».

В Краснодарском крае с декабря по май ожидают встретить порядка 2,5 миллиона туристов. Большинство из них прибудет в край на новогодних каникулах.

Тем временем на Кубани сохраняется предписание о заселении в отели и гостиницы. С лета этого года можно разместиться с предъявлением сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19 либо при согласии на получение прививки на курорте в течение трех дней.

Напомним, с начала 2021 года Краснодарский край посетили 16,2 миллиона туристов, что на 3% меньше допандемийного 2019 года.