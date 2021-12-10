На 25% вырос экспорт кубанского вина с начала года

За последние шесть лет объем экспорта увеличился в пять раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 25% вырос экспорт кубанского вина с начала 2021 года. Региональный напиток поставляют в 18 государств. Об этом сообщил губернатор края на площадке форума «Сделано в России-2021».

– Кубань ежегодно наращивает экспорт разной продукции. Наибольшего успеха достигли в выходе на международные рынки винной продукции, - подчеркнул Вениамин Кондратьев. – Сегодня вино на Кубани – экспортный товар номер один, с начала 2021 года поставки выросли до 448 тысяч декалитров – на 25%. За последние шесть лет объем экспорта увеличился в пять раз.

Напомним, на Кубани вино производят 53 организации, среди которых 33 фермерских хозяйства. В регионе изготавливают 37% шампанского и 45% всего вина страны.