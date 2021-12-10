Личные вещи погибшего красноармейца передали родственникам в Анапе

Родственники погибшего красноармейца Фото: пресс-служба региональной администрации

В Анапе передали личные вещи родственникам погибшего красноармейца Макара Петрова. Его останки с еще четырьмя воинами обнаружили в сентябре прошлого года на склонах Эльбруса. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Останки нашел сводный поисковый отряд. Однако спустить их удалось только в этом году.

- Двоих советских воинов опознали по смертным медальонам. Макар Петров погиб 29 сентября 1942 года во время атаки опорного пункта «Тракторная станция» в Эльбрусском районе бывшей Кабардино-Балкарской АССР, - сообщили в пресс-службе.

Поисковики разыскали родственника красноармейца – внука Валерия Петрова. Ему в День Героев Отечества передали фляжку, медаль и вкладыш из смертного жетона бойца.