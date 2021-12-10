Инженерные сети начнут прокладывать первыми при возведении нового микрорайона Краснодара

Инженерные сети начнут прокладывать первыми при возведении нового мкр Краснодара Фото: krd.ru

В Краснодаре продолжают проектирование нового микрорайона на 200 тысяч жителей. При строительстве в первую очередь здесь учтут прокладку инженерных сетей. Вопрос обсудили накануне на совещании с проектировщиками, краевыми, городскими и ресурсосберегающими службами.

- Территория огромная - более трех тысяч гектаров, нужно заранее предусматривать все инженерные сети, все объекты, все инженерные решения. Оттого, какие варианты будут выбраны сейчас, зависит весь проект и его реализация, - отметил Андрей Алексеенко.

На совещании обсудили выбор схем водоснабжения и водоотведения – вывод хозяйственных стоков, в том числе идеи по сбросу очищенных стоков в водоем, располагающий количеством. Рассмотрены и варианты оборудования водозаборов и схемы сброса воды из ливневок.

Напомним, в Краснодаре планируют возвести новый микрорайон, который займет более 3 тысяч гектаров. Проектированием зоны для 200 тысяч жителей занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства Санкт-Петербурга.