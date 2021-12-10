Губернатор Кубани: мы будем системно поддерживать предприятия, которые хотят заниматься экспортом

Глава региона на международном экспортном форуме «Сделано в России-2021» Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае нацелены системно поддерживать предприятия, поставляющие продукцию на международные рынки. Об этом сообщил глава региона на экспортном форуме «Сделано в России-2021».

–Самая главная задача сегодня – не оставить без поддержки предприятия, которые уже вышли на международный рынок и помочь тем, кто только планирует; выстраиваем диалог, внедряем реальные механизмы и инструменты поддержки – от оформления разрешительной документации до финансовой помощи, – отметил Вениамин Кондратьев.

Всего в регионе с 2011 года объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос с 18% до 71%. Поддержку получил более 500 краевых производств с начала 2021 года.

А основными товарами для поставки на международные рынки отмечают вино и продукцию агропромышленного комплекса. В том числе из региона экспортируют и растительные масла, сахар, мясо, сгущенку, мороженое, кондитерские изделия. Подчеркивается и важность таких отраслей, как машиностроение, металлургия, IT-технологии, туризм.