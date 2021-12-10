Предпринимателя из Тихорецка будут судить за преднамеренное банкротство

Перед судом за преднамеренное банкротство предстанет тихорецкий предприниматель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматель из Тихорецка предстанет перед судом за преднамеренное банкротство. Ему удалось «заработать» более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 48-летний учредитель и руководитель предприятия получил деньги от кредиторов на покупку техники и химикатов для сельхозпродукции, выращенную и проданную. Однако прибыль он обратил в свою пользу, тем самым сделав производство якобы банкротом.

В результате кредиторам нанесен ущерб в размере более 25 миллионов рублей – на имущество обвиняемого наложен арест в таком объеме.

- На период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края.