Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 15:03

Предпринимателя из Тихорецка будут судить за преднамеренное банкротство

Таким способом ему удалось «заработать» более 25 млн рублей
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перед судом за преднамеренное банкротство предстанет тихорецкий предприниматель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед судом за преднамеренное банкротство предстанет тихорецкий предприниматель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприниматель из Тихорецка предстанет перед судом за преднамеренное банкротство. Ему удалось «заработать» более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

Так, 48-летний учредитель и руководитель предприятия получил деньги от кредиторов на покупку техники и химикатов для сельхозпродукции, выращенную и проданную. Однако прибыль он обратил в свою пользу, тем самым сделав производство якобы банкротом.

В результате кредиторам нанесен ущерб в размере более 25 миллионов рублей – на имущество обвиняемого наложен арест в таком объеме.

- На период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодарского края.