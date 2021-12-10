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Общество10 декабря 2021 15:07

В Юбилейном микрорайоне Краснодара не будут стоить новый храм в зеленой зоне

Об этом заявил глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий
Авторы (2):
Анастасия БАРБАШ
Оксана КАДОЧНИКОВА
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На этом участке появится пешеходная зона. Фото: Валерий ЧЕРКАСОВ

На этом участке появится пешеходная зона. Фото: Валерий ЧЕРКАСОВ

Слухи о строительстве храма в Юбилейном микрорайоне не подтвердились. Точку в споре поставил глава администрации Западного округа Дмитрий Водолацкий. Он обсудил этот вопрос на встрече с жителями ЮМР.

- Мы объяснили жителям, какая именно дорога там будет строиться. Речь идет исключительно о пешеходной полосе с возможностью проезда только муниципального транспорта для обслуживания территории. Обычные автомобили там ездить не будут. А по поводу храма я им сказал, что на сегодняшний день в администрации это даже не обсуждается. Такого вопроса просто не стоит на повестке, - сказал в эфире радио «КП»-Краснодар» Дмитрий Водолацкий.

Ранее активисты района сообщали, что часть новой аллеи могут отдать под строительство храма. Горожане вспомнили, что в соответствии с Генпланом и Стратегией развития города, в Юбилейном нельзя возводить капитальные объекты, не связанные с отдыхом. В то же время представители церкви отмечали, что район нуждается в 12 церквях, а этот участок подходит для возведения храма как нельзя лучше.